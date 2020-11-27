Директор назвал размер гонорара Софии Ротару
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью изданию «Собеседник» рассказал, что певица переживает непростые времена, однако не снижает сумму гонораров.
При этом концертов во время пандемии у Ротару нет. «Она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму. Наши звезды, к примеру, раньше получали три миллиона за выступление. Курс евро поднялся, но они продолжают получать в рублях ту же сумму. А у Ротару гонорар, получается, вырос. По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает», — сказал Лавров.
Из-за этого заказчики выбирают более доступных по цене артистов.
Сейчас София Ротару живет в Киеве и общается только с самыми близкими людьми. Лавров подчеркнул, что звезда советской эстрады ведет затворнический образ жизни.
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