Директор назвал размер гонорара Софии Ротару

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в интервью изданию «Собеседник» рассказал, что певица переживает непростые времена, однако не снижает сумму гонораров.

При этом концертов во время пандемии у Ротару нет. «Она получает гонорар только в валюте. Конечно, ей нужно понижать сумму. Наши звезды, к примеру, раньше получали три миллиона за выступление. Курс евро поднялся, но они продолжают получать в рублях ту же сумму. А у Ротару гонорар, получается, вырос. По-хорошему, ей надо снизить сумму до 20–30 тысяч евро. Но она этого не делает», — сказал Лавров.

Из-за этого заказчики выбирают более доступных по цене артистов.

Сейчас София Ротару живет в Киеве и общается только с самыми близкими людьми. Лавров подчеркнул, что звезда советской эстрады ведет затворнический образ жизни.

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