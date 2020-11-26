Бардо объяснила, почему не разрешила Мадонне играть себя

Актриса, зоозащитница и писательница Брижит Бардо в интервью «Известиям» рассказала, почему не разрешила певице Мадонне сыграть себя в экранизации «Инициалов Б.Б.» — автобиографии Бардо.

Мадонна хотела снять фильм и сыграть в нем главную роль. «Потому что я ничего не имею общего с Мадонной, которая никак не связана с моей жизнью. Она вообще полная моя противоположность», — сказала актриса.

В сентябре 2020 года Брижит Бардо исполнилось 86 лет. Актерскую карьеру завершила в 1970-е. Недавно она переиздала свои мемуары «Инициалы Б.Б.».

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