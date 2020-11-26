Экс-гитарист Стаса Михайлова публично извинился перед певцом

Экс-гитарист Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов (Слава Маркес) публично извинился перед певцом за обвинения в скупости.

Он обратился к артисту в Instagram. «Я извиняюсь, что мои комментарии могли принести переживания Стасу, его семье и всем нам. Я очень надеюсь, что между нами остались хорошие отношения и желаю скорейших концертов!» — написал он.

Также он уточнил, что с лета не является участником коллектива и не может знать истинное положение дел в коллективе, а также заверил, что сейчас Михайлов оказывает поддержку музыкантам.

Ранее Кузнецов опровергал слова Стаса Михайлова о том, что певец во время пандемии выплачивал своему коллективу зарплату.

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