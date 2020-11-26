«Беспринципные» продлены сразу на два сезона

Сериал «Беспринципные» по сатирическим рассказам Александра Цыпкина продлен сразу на второй и третий сезоны.

Как сообщают сервис «КиноПоиск HD» и компания «Медиаслово», сценаристы уже работают над новыми эпизодами. «Я бесконечно счастлив и бесконечно озадачен... Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями. С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть!» — смеется Цыпкин.

Сериал «Беспринципные» выходил с 15 октября по 26 ноября 2020 года. Это сатирические новеллы о москвичах — супругах и любовниках, коллегах и соперниках, друзьях и случайных знакомых. Главные роли сыграли Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Оксана Акиньшина.

Первый сезон «Беспринципных» состоял из 8 50-минутных эпизодов. Когда состоится премьера второго, пока не сообщается.

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