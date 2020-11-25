Шварцман рассказал о конфликте с Успенским из-за Чебурашки

Журналист Роман Супер и режиссер Ивана Проскурякова представили онлайн документальный фильм о детском писателе Эдуарде Успенском «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве».

Байопик снят в жанре документальной кукольной анимации. В него вошли интервью с коллегами и родственниками, архивные фото- и видеоматериалы, а самого Успенского играет кукла, говорящая его голосом. В частности, в фильме рассказывается о конфликте с художником Леонидом Шварцманом, создателем образа Чебурашки в мультфильмах.

Сам Шварцман, в 2020 году отметивший столетие, считает, что покойный Успенский был талантливым, но неадекватным человеком. «Решение суда было, что я не смог доказать авторство Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк. Меня до сих пор греет и я горжусь, что фильмы, в которых я принимал участие, до сих пор живы и востребованы. И это и есть смысл моей жизни», — сказал он.

Судебная тяжба между Шварцманом и Успенским разворачивалась в нулевые. Авторы спорили из-за использования образа героя мультфильма: Шварцман считал себя создателем визуального образа Чебурашки, а Успенский настаивал на своем праве полностью распоряжаться персонажем собственных книг.

Документальный фильм вышел на платформе Premier 25 ноября.

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