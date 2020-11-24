Пять московских театров проверили на соблюдение ограничений по коронавирусу

Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) проверили пять театров на соблюдение ограничений по коронавирусу, заявил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

«ОАТИ Москвы проведен профилактический рейд в ряде театров Москвы. В ходе обследования установлено, что персоналом и зрителями перчаточно-масочный режим соблюдается», — заявил Поплавский.

Он подчеркнул, что в театрах также соблюдается социальная дистанция.

Проверки коснулись московского театра «Школа современной пьесы», театра «Et Cetera», театра имени Моссовета, Гоголь-центра и Московского драматического центра «Человек».

В столице коронавирусом заразились 566 417, выздоровели 416 242, скончались 8 455 человек.

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