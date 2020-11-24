Моисееву понравилась «Голубая луна» в исполнении Бузовой

Борису Моисееву понравилось исполнение Ольгой Бузовой его хита «Голубая луна», сообщает сайт kp.ru со ссылкой на слова самой артистки.

Вместе с коллегой Моисеева по сцене Николаем Трубачом Бузова исполнила песню в проекте телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». По словам Бузовой, Моисеев песни лично благословил ее на ремейк. «Как мне сказали, новая версия трека очень понравилась Борису Моисееву. Для меня это крайне приятно», — сказала Бузова.

Всего за звание победителя в проекте будут бороться восемь звезд 90-х (Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Ирина Шведова, Владимир Левкин, Николай Трубач и Татьяна Иванова).

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