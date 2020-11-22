Съемки шоу «Танцы» приостановлены из-за коронавируса

Съемки шоу «Танцы» на ТНТ приостановлены из-за коронавируса, об этом в эфире программы объявила ведущая шоу Ляйсан Утяшева.

Положительные тесты на коронавирус сдали участник Раш, Света Камбур и Брайэн Опоку.

По данным СМИ, в больнице также находится хореограф Игорь Рудник.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве мы приняли решение приостановить съемки шоу. Здоровье людей, которые создают этот масштабный проект, и участников стоит для нас на первом месте!» — сказала Утяшева.

Она уточнила, что съемки возобновятся в начале 2021 года.

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