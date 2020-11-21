Агутин победил на американском песенном конкурсе
Карина Казанцева
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Российский певец и композитор Леонид Агутин победил на международном конкурсе авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Об этом сообщается на сайте соревнования.
Совместная песня Агутина и американского продюсера Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita заняла первое место в номинации «Мировая музыка». Также композиция вошла в шорт-лист в номинации «Только текст» за лучшую лирику.
Кроме того финалистом конкурса стал российский гитарист Роман Мирошниченко с композицией Alien's Electrik Dream.
Конкурс USA Songwriting Competition проводится с 1995 года.
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