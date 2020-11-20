Представитель потерпевших по делу Ефремова: Пашаев оплатил показания свидетелей

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев мог платить за показания трех свидетелей со стороны защиты, против которых позднее были возбуждены уголовные дела. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» сделала представитель потерпевшей стороны в деле актера Анна Бутырина.

«В ходе судебного заседания свидетели защиты, отвечая на вопросы, дали показания, что они общались только с Пашаевым, он оплатил все их расходы, связанные с переездом и прочим. Можно сделать вывод, что Пашаев оплатил и их показания, которые мы услышали в суде. Они не сами придумали это. Я полагаю, что со стороны Пашаева усматриваются признаки преступления. Он может быть привлечен по статье 309 УК РФ», — сказала юрист.

Ранее в МВД сообщили, что в отношении трех свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания, были возбуждены уголовные дела.

На слушаниях два свидетеля защиты сообщили, что в машине Ефремова находился еще один человек. Третий утверждал, что после ДТП актер вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.

Со своей стороны Эльман Пашаев заявил, что строго предупреждал свидетелей о необходимости говорить только правду.

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