В отношении трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбуждены уголовные дела

Возбуждены уголовные дела в отношении трех лжесвидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Так, двое подозреваемых сообщили суду, что они стали очевидцами ДТП с участием Ефремова и видели за рулем другого человека, а актера — стоящим рядом с машиной. Еще один лжесвидетель описал внешность незнакомого ему мужчины, который якобы сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии. Он сказал, что на месте водителя никого не было.

По данным МВД, все трое дали заведомо ложные показания.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.

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