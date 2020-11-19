Прощание с театральным художником Бархиным пройдет 21 ноября

Прощание с народным художником России, сценографом Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября в Московском академическом театре имени Маяковского.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

Ранее стало известно, что российский сценограф Бархин скончался в возрасте 82 лет. Он оформлял спектакли в МХТ имени Чехова, «Современнике», Театре имени Маяковского, Театре имени Моссовета и других московских театрах. Основал в ГИТИСе кафедру сценографии и был ее руководителем.

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