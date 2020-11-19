В ГИТИСе назвали покойного художника Бархина абсолютным гением

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с РИА «Новости» прокомментировал смерть театрального художника Сергей Бархина.

Заславский назвал покойного выдающимся педагогом, абсолютным гением и великим театральным художником. «Сам он, закончив архитектурный институт, пошел в театр, потому что театр в советское время давал ту невероятную свободу, которой были лишены художники соцнаправления. Как говорил сам Бархин, это была «невероятная оперативность выхода к публике». Он был один из последних представителей великой школы советских театральных художников — Бархин, Давид Боровский, Эдуард Кочергин... Светлая ему память», — сказал ректор.

Основавший в ГИТИСе кафедру сценографии Бархин, подчеркнул Заславский, заложил основы обучения своему искусству. «Он первым посчитал необходимым, чтобы художники ставили какие-то спектакли как режиссеры и даже играли в них, когда художник придумывает не декорации, а все театральное решение», — поделился он.

Сергей Бархин в 1988—1992 годах был главным художником Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, в 1995—2000 годах — сценографом Большого театра, где поставил оперы «Травиата», «Аида» «Иоланта», балет «Жизель». Кроме того, оформлял спектакли в МХТ имени Чехова («Татуированная роза»), «Современнике» («С вечера до полудня», «Чайка»), Театре имени Маяковского («Таланты и поклонники», «Плоды просвещения», «Русский роман»), Театре имени Моссовета («Царская охота») и других московских театров. Скончался в возрасте 82 лет 19 ноября 2020 года.

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