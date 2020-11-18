Лоза объяснил иск к Шнурову инициативой адвоката

Музыкант Юрий Лоза по-прежнему не намерен отвечать на выпады лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, а судебный иск против артиста он назвал личной инициативой своего адвоката. Об этом Лоза рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Отвечать Шнурову – это значит писать стишки, вступать в полемику, заниматься такой же ерундой. Ничего подобного я не делаю. Я вообще дома сижу и даже не знаю, в каком суде этот иск будет рассматриваться. Шумилов – это один из моих адвокатов, он молодой, инициативный. Он сделал экспертизу, сам все подвел, лингвистическая экспертиза подтвердила прямое оскорбление личности. Он делает все это на свой страх и риск. Мне абсолютно плевать, что делает Шнуров, но у меня есть адвокаты, которым на это не плевать. Они защищают мои интересы», — объяснил он и добавил, что не планирует посещать судебные заседания.

По словам адвоката музыканта Глеба Шумилова, иск подан для того, чтобы добиться от Шнурова публичных извинений и компенсации морального вреда. При этом юрист назвал интересной идею возможного извинения Шнурова в стихах.

«Это было бы интересно — если ответчик горазд оскорблять в стихотворной форме, почему бы так же не извиниться», — заключил Шумилов.

В октябре Сергей Шнуров высмеял Юрия Лозу в своем стихотворении, опубликованном в Instagram. Музыкант иронизировал над любовью автора песни «Плот» давать комментарии по любому вопросу.

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