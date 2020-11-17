Врачи установили причину смерти Виктюка

Причиной смерти народного артиста РФ режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия — закупорка кровеносного сосуда тромбом. Об этом сообщила пресс-атташе его театра, передает РИА «Новости».

«Роман Григорьевич шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался. Причина, как установили врачи, — тромбоэмболия», — говорится в сообщении.

Роман Виктюк в октябре попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. После ухудшения состояния его перевели в реанимацию.

Он поставил более 250 спектаклей в театрах России и мира. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой легендарный спектакль «Служанки», в котором все роли были отданы мужчинам. Театр Романа Виктюка режиссер официально открыл в 1996 году, фактически театр начал работу несколькими годами раньше.

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