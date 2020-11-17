Барац поддержал призыв Меладзе бойкотировать «Голубые огоньки»

Звезда «Квартета И» Леонид Барац поддержал призыв Валерия Меладзе бойкотировать новогодние «голубые огоньки».

У себя в Instagram он рассказал, что артисты в Москве лишились возможности зарабатывать из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Правда, нас на «голубые огоньки» и не зовут, но в этом году мы не будем в них сниматься именно по этой причине», — посмеялся он.

Ранее Меладзе призвал знаменитостей не участвовать в записи «голубых огоньков», чтобы обратить внимание властей на вопрос поддержки артистов в период пандемии коронавируса. После он сказал, что не всерьез говорил о бойкоте, а предположил ситуацию, в которой в новогоднюю ночь не было бы «огоньков» и других развлекательных программ».

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