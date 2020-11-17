Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из больницы
Александра Лисица
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Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный выписан из Первой градской больницы, передает РИА «Новости».
Об этом рассказали в больнице. «Его на данный момент в больнице уже нет, был выписан», — уточнили в медучреждении.
Ранее стало известно, что Запашному стало плохо около 22:00 16 ноября. Его госпитализировали в Первую Градскую больницу в Москве из-за понижения давления.
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