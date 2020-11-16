Приемный сын Джигарханяна показал один из последних портретов отца

Приемный сын актера Армена Джигарханяна Степан опубликовал в Instagram один из последних портретов отца.

Снимок был сделан 3 октября 2020 года — в день рождения актера. На фото Джигарханян сидит за столом с кружкой чая, на столе стоит торт, изображающий артиста в «парадном» красном кресле. «Дома после празднования 85-летнего юбилея в родном театре», — подписал кадр Степан.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.

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