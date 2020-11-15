Дмитрий Хрусталев рассказал, как оказался в больнице
Телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram рассказал, что почувствовал себя плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино. Он сообщил, что потерял сознание.
«А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!» — написал Хрусталев.
По словам шоумена, предварительно врачи поставили ему диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
Хрусталев отметил, что ближайшие несколько недель он собирается посвятить своему здоровью и пройти тщательное медицинское обследование.
Он отметил, что ему и врачам предстоит выяснить причины случившегося. Ведущий заявил, что в погоне «за молодостью и совершенством» артисты переутомляют свой организм. Речь идет о диетах, ненормированном графике и физических нагрузках, указал Хрусталев.
Ранее стало известно, что шоумен находится в тяжелом состоянии в больнице в Сестрорецке. Сообщалось, что Хрусталева вводили в искусственную кому. По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация. Позже менеджер шоумена Анна Тригуб рассказала, что его вывели из комы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Менеджер Хрусталева рассказала о его состоянии после вывода из комы
— Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы