Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Менеджер ведущего Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб заявила, что его вывели из комы. Об этом сообщает РЕН.

«Состояние стабильное, опасность миновала», — сказала менеджер.

Отмечается, что коронавирус у Хрусталева обнаружен не был.

Ранее стало известно, что шоумен находится в тяжелом состоянии в больнице в Сестрорецке. Как сообщал Telegram-канал Mash Хрусталева вводили в искусственную кому. По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация.

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