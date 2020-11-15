Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы
Катерина Медведева
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Менеджер ведущего Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб заявила, что его вывели из комы. Об этом сообщает РЕН.
«Состояние стабильное, опасность миновала», — сказала менеджер.
Отмечается, что коронавирус у Хрусталева обнаружен не был.
Ранее стало известно, что шоумен находится в тяжелом состоянии в больнице в Сестрорецке. Как сообщал Telegram-канал Mash Хрусталева вводили в искусственную кому. По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация.
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