Коллега по съемкам поделилась воспоминаниями о Джигарханяне

Актриса Елена Проклова поделилась воспоминаниями о коллеге Армене Джигарханяне, который скончался в ночь на субботу.

«Потрясающий артист, который был готов играть совершенно разноплановые роли. В жизни он был тоже неоднозначным человеком и оставил после себя что в работе, что в жизни очень хороший след, который долго будут помнить его близкие и зрители», — сказала Проклова.

Актриса добавила, что всегда работала с Джигарханяном с большим удовольствием. Она выразила убеждение, что «там, куда он попадет сейчас, он проведет интересную форму жизни».

Проклова принесла соболезнования близким Джигарханяна и призвала гордиться тем, что на земле был такой человек.

«Это счастье для зрителей, близких и людей, которые с ним работали», — заключила артистка.

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