Экспертиза не смогла выявить причину смерти рэпера Энди Картрайта

Первая экспертиза, назначенная следствием по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта, не смогла определить точную причину его гибели. Назначена повторная, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката вдовы погибшего Ирину Скурту.

«С экспертизой нам ознакомиться не дали, но нам дали постановление о назначении новой экспертизы, в которой содержатся выдержки из первой. Причину смерти не представилось возможным установить», — сказала Скурту.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта).

Его супруга Марина Кохал заявила, что рэпер скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат жены Картрайта подал новую жалобу на следствие

— Защита вдовы Картрайта заявила о смерти рэпера от сердечного приступа

— Суд оставил под арестом жену расчлененного рэпера Энди Картрайта