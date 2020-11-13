Эмбер Херд опровергла слухи об увольнении из «Аквамена»

Актриса Эмбер Херд в беседе с изданием Entertainment Weekly опровергла слухи о своем увольнении из франшизы «Аквамен».

По словам Херд, она вновь сыграет принцессу Меру в «Аквамене 2». «Я благодарна фанатам за любовь и поддержку, полученные после «Аквамена», и Аквамен с Мерой так понравились всем, что мы вернемся. Проплаченные слухи и кампании в соцсетях не имеют значения и отношения к реальности», — сказала она.

Съемки «Аквамена 2» должны начаться в 2021 году.

Ранее поклонники Джонни Деппа запустили в соцсетях петицию с требованием отобрать у его экс-супруги Эмбер Херд роль Меры. Это произошло после того, как Депп проиграл дело по иску о клевете, поданному им против таблоида The Sun. В газете выходили публикации о том, что Депп избивал Херд.

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