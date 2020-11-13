Мемориальная доска Владимиру Этушу откроется в Москве
Александра Лисица
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В Москве откроют мемориальную доску в память об артисте Владимире Этуше, сообщает ТАСС.
Доска будет открыта в Гранатном переулке, где советский и российский актер театра и кино прожил 41 год. Установку доски, созданной скульптором Филиппом Трушиным, профинансировало правительство Москвы. Вдова Этуша уже оценила работу скульптора, отметив его ответственный подход к задаче.
Торжественное открытие памятной доски пройдет 13 ноября в 14.00 мск.
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