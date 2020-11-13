Сериал Disney+ «ВандаВижен» получил дату премьеры
Елена Арнольдова
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Шестисерийный сериал по вселенной Marvel «ВандаВижен» получил дату премьеры на стриминговом сервисе Disney+.
Как сообщается в Twitter платформы, премьера запланирована на 15 января. Главные роли — Алой ведьмы и Вижена — исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани. Действие сериала развернется после событий фильма «Мстители: Финал».
Ранее предполагалось, что «ВандаВижен» выйдет в конце 2020 года.
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