Сериал Disney+ «ВандаВижен» получил дату премьеры

Шестисерийный сериал по вселенной Marvel «ВандаВижен» получил дату премьеры на стриминговом сервисе Disney+.

Как сообщается в Twitter платформы, премьера запланирована на 15 января. Главные роли — Алой ведьмы и Вижена — исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани. Действие сериала развернется после событий фильма «Мстители: Финал».

Ранее предполагалось, что «ВандаВижен» выйдет в конце 2020 года.

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