Ким Ки Дук возглавит конкурс студенческого фестиваля ВГИК

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук возглавит международный конкурс студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет онлайн с 16 по 20 ноября.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального продюсера фестиваля Федора Попова. Всего, по его словам, было подано 345 заявок из 52 стран и 49 киношкол, из них было отобрано 59 заявок (четыре российских фильма и 55 иностранных) из 40 стран.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут специальные мероприятия – показ анимации Пекинской киноакадемии, вечер памяти Сергея Бондарчука и др. Одновременно с кинофестивалем будет проходить международный театральный фестиваль.

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