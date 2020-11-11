Руперт Грин завел Instagram и поделился фотографией с дочкой

Звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Руперт Грин создал страницу в Instagram и впервые показал свою маленькую дочь.

Грин выложил фотографию, на которой держит ребенка на руках.

«Привет, Instagram ... Опоздал всего на 10 лет, но я здесь», — написал актер.

Он также раскрыл имя своей дочери, которое до сих пор держал в тайне.

«Я здесь, чтобы познакомить вас со Средой (Wednesday) Г. Грин», — написал он.

Необычное имя стало популярным благодаря персонажу из «Семейки Аддамс» — Среде или Уэнсдей Аддамс.

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