Актер Александр Лукаш умер в Москве

Актер Александр Лукаш умер на 73-м году жизни, сообщили представители московского театра «У Никитских ворот» в Facebook.

В театре отмечают безграничный талант и непростую творческую судьбу артиста. «Ему по плечу были любые роли и все жанры, от трагедии до фарса. Невозможно представить, что больше никогда не выйдут на сцену «У Никитских ворот» его услужливый Полоний, безумный Крутицкий, очаровательный князь Тугоуховский, безмолвный, но незабываемый пан Дульский, страшный в своей дикой злобе Мотька, бесшабашный, под вечной мухой, дядя Митя», — вспоминают в труппе лучшие роли Лукаша.

Последней ролью актера стал барон фон Штрек в спектакле «Амадей», поставленном Марком Розовским. Незадолго до смерти Лукаш готовился к премьере спектакля «Тереза Ракен» по роману Эмиля Золя.

Александр Лукаш служил в театре «У Никитских ворот» с 1988 года. В 2011 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.