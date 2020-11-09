Лонгория объяснилась перед афроамериканками за «присвоение» результата выборов в США

Актриса Ева Лонгория объяснилась перед афроамериканками за присвоение результата выборов президента в США, сообщает «Би-би-си».

Ранее в интервью MSNBC она сказала, что латиноамериканки — героини выборов, потому что пришли на избирательные участки и проголосовали за Джо Байдена. В ответ ее раскритиковали за то, что она не упомянула афроамериканское население и таким образом «присвоила» вероятную победу Байдена. «Когда я назвала латиноамериканок героинями выборов, я просто имела в виду, что на выборы их пришло гораздо больше, чем латиноамериканцев. Афроамериканки давно были опорой демократов и сделали на этих выборах то же, что и раньше», — написала она в социальных сетях, заверив, что поддерживает темнокожих женщин.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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