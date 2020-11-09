Корейская поп-группа BTS взяла главный приз MTV European Music Awards
Знаменитый южно-корейский бойз-бенд BTS получил награды музыкальной премии MTV European Music Awards 2020 в четырех номинациях сразу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премии.
Так, группе удалось взять верх в главной номинации — «Лучшая песня». Она была присуждена музыкантам за композицию Dynamite.
Кроме того, BTS обошли конкурентов в разделах «Лучшая группа», «Лучший онлайн-концерт» и «Самая большая фанатская база».
Как сообщили в пресс-службе, в 2020 году «Лучшей рок-группой», по версии премии, были признаны музыканты Coldplay, «Лучшим исполнителем» — Леди Гага, «Лучшим альтернативным исполнителем» — Хейли Уильямс.
В свою очередь, победу в номинации «Лучший танцевальный исполнитель» одержал французский диджей Дэвид Гетта, а «Лучшим хип-хоп исполнителем» была признана Cardi B.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса премию не удалось провести на единой площадке и музыканты были вынуждены записывать свои выступления из разных уголков планеты. В 2021 году мероприятия премии должны пройти в Венгрии.
Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Ее победители определяются по результатам интернет-голосования.
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