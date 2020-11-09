Корейская поп-группа BTS взяла главный приз MTV European Music Awards

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Группа BTS во время выступления на MTV Video Music Awards 2020 Группа BTS во время выступления на MTV Video Music Awards 2020
Группа BTS во время выступления на MTV Video Music Awards 2020
Reuters

Знаменитый южно-корейский бойз-бенд BTS получил награды музыкальной премии MTV European Music Awards 2020 в четырех номинациях сразу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премии.

Так, группе удалось взять верх в главной номинации — «Лучшая песня». Она была присуждена музыкантам за композицию Dynamite.

Кроме того, BTS обошли конкурентов в разделах «Лучшая группа», «Лучший онлайн-концерт» и «Самая большая фанатская база».

Как сообщили в пресс-службе, в 2020 году «Лучшей рок-группой», по версии премии, были признаны музыканты Coldplay, «Лучшим исполнителем» — Леди Гага, «Лучшим альтернативным исполнителем» — Хейли Уильямс.

В свою очередь, победу в номинации «Лучший танцевальный исполнитель» одержал французский диджей Дэвид Гетта, а «Лучшим хип-хоп исполнителем» была признана Cardi B.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса премию не удалось провести на единой площадке и музыканты были вынуждены записывать свои выступления из разных уголков планеты. В 2021 году мероприятия премии должны пройти в Венгрии.

Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Ее победители определяются по результатам интернет-голосования.

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