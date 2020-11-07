В России предложили учредить премии блогерам

Первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру культуры России Ольге Любимовой с предложением учредить премии блогерам, продвигающим в Сети русскую культуру. Об этом сообщает РИА «Новости».

В обращении Петров отметил появление в Сети российских авторов и авторских коллективов, которые продвигают русский язык, отечественную драматургию и по-новому смотрят на «шедевры прошлых веков».

По его словам, государство по-прежнему не замечает «сетевых» деятелей культуры, они не получают госпремий, не становятся лауреатами официальных конкурсов. Общественник считает, что «официальная система поощрений деятелей искусств «живет» в середине 20 века», отрицая новые пути художественного самовыражения.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность учреждения новой государственной премии, которая будет вручаться исключительно тем авторам, коллективам и отдельным блогерам, которые созидают на просторах виртуальной сети», — говорится в тексте обращения.

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