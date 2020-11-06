Прощание с сатириком Жванецким будет закрытым из-за пандемии
Александра Лисица
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Прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким будет закрытым, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.
О месте захоронения Жванецкого расскажут позднее. «Учитывая эпидемиологическую обстановку, пандемию, прощания для поклонников не будет. Этого просто нельзя делать. Мы должны беречь всех», — заявил он.
О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Народному артисту России было 86 лет.
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