«Настоящий самородок»: Лавров выразил соболезнования семье Жванецкого
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования семье сатирика Михаила Жванецкого в связи с его кончиной.
В тексте траурной телеграммы, опубликованном РИА «Новости», Лавров напомнил, что цитаты из произведений покойного «ушли в народ» и стали крылатыми. «Настоящий самородок, Михаил Маньевич снискал действительно всенародную любовь, внеся неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра. На его творчестве, пронизанном меткими образами и тонким юмором, выросло не одно поколение наших граждан», — высказался Лавров.
О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Народному артисту России было 86 лет.
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