Последний соведущий Жванецкого сравнил сатирика со Львом Толстым

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий оказал огромное влияние на сознание людей, сравнимое с творчеством Льва Толстого, однако сделал это ненавязчиво, через юмор. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал бывший соведущий программы «Дежурный по стране» Алексей Бегак.

«Михаил Михайлович остался в моей памяти человеком, который сформировал вообще все наше поколение, наше сегодняшнее сознание. Причем сделал он это совершенно ненавязчиво, не как Лев Толстой, а абсолютно легко, будто в шутку. Мы цитировали его каждый день, с юности и до зрелости. Грандиозный человек. Но что поделать: жизнь начинается – жизнь заканчивается. Жалко, конечно, что я упустил возможность в последний раз поговорить с ним, сказать ему: «Михаил Михайлович, может быть, по 150?». Все откладывал, откладывал, а теперь уже поздно», — сказал ведущий.

Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Ему было 86 лет. В начале минувшего месяца он объявил об уходе со сцены по состоянию здоровья.

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