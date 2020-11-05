Люди с инвалидностью осудили фильм «Ведьмы» с Хэтэуэй

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Энн Хэтэуэй в кадре из фильма «Ведьмы» (2020) Энн Хэтэуэй в кадре из фильма «Ведьмы» (2020)
Энн Хэтэуэй в кадре из фильма «Ведьмы» (2020)
Warner Bros.

Фильм «Ведьмы» обвинили в травле людей с инвалидностью, сообщает Deadline.

В фильме ведьмы вынуждены носить перчатки, чтобы скрывать деформированные конечности, на которых не хватает пальцев — одну из особенностей ведьм.

В соцсетях распространяется хэштег #NotAWitch, которым сопровождают посты с критикой. «Эти особенности есть у многих детей и взрослых, это их жизнь. Нельзя высмеивать их», — возмущаются пользователи соцсетей.

Кроме того, фильм осудила благотворительная организация Reach. В киностудии Warner Bros заявили, что у авторов не было намерения оскорбить зрителей изображением фантастических персонажей. Художники планировали сделать пальцы ведьм похожими на кошачьи когти.

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