Старшенбаум передумала судиться с Корчевниковым

Актриса Анна Старшенбаум передумала судиться с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

Недавно она приняла участие в записи передачи и выпуск настолько не понравился ей, что она хотела судиться с авторами. «На Первый канал с опровержением я идти не хочу и на суд тратить силы тоже не стану. Думаю действовать лучше через огласку друзей и подписчиков», — цитирует «Вокруг ТВ» Анну, высказавшуюся в закрытом Instagram. Кроме того, она пожаловалась на атаку ботов после критики передачи.

Ранее Старшенбаум не понравилось, что ведущий описал ее отношения с матерью как сложные и рассказал, что мать якобы требовала с 11-летней Старшенбаум деньги за проживание.

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