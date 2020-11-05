Петросян вылечился от COVID-19

Юморист Евгений Петросян вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в Instagram его адвокат Сергей Жорин.

По словам Жорина, повторный тест на заболевание оказался отрицательным. «Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров», — заверил он. Также он обратился к экс-супруге артиста Елене Степаненко и выразил мнение, что «все наладится» и у нее.

О коронавирусе у Петросяна стало известно в конце октября. Тогда артист утверждал, что чувствует себя хорошо и проходит обследование в больнице.

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