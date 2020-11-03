Болгарская певица Грета Ганчева стала гражданкой России

Болгарская эстрадная певица Грета Ганчева получила российское гражданство во время торжественной церемонии принесения присяги в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии в присутствии посла России в Болгарии Анатолия Макарова, российских дипломатов и представителей болгарских общественных организаций.

Как отмечает ТАСС, это первый подобный случай в современной истории Болгарии. «Наши страны объединяет многовековая любовь. Спасибо, что вы приняли меня в большое сердце России, в свою семью, сделали меня ее частью», — сказала 77-летняя Ганчева, назвав себя самой счастливой женщиной.

Грета Ганчева гастролировала по СССР с 1964 года, в 1980 году выпустила свой первый альбом песен на русском языке в честь Олимпийских игр в Москве, в 1986 году представила сборник патриотических и фронтовых песен о Великой Отечественной войне.

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