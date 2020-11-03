Женщины-заключенные победили на конкурсе двойников с хитом Little Big

В Новосибирской области победителями конкурса двойников «Один в один» в номинации «Лучший двойник» стали женщины из ИК-9, сообщает ТВ2.

Они исполнили танец из клипа Uno коллектива Little Big, повторив и костюмы, и движения музыкантов.

Еще одним победителем в этой категории стал осужденный из ИК-14 с песней Johny B Goode из фильма «Назад в будущее». «Конкурсанты достаточно творчески подошли к созданию образа копируемого исполнителя, продумав все: от одежды, прически до использования уникальных жестов и мимики», — сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Видео выступления разошлось по социальным сетям, где женщин хвалят за выдающиеся хореографические и артистические данные.

Конкурс двойников «Один в один» впервые был проведен среди заключенных Новосибирской области в 2019 году.

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