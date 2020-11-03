Фадеев вступился за участницу «Голоса» после обвинений в подсуживании

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Продюсер Максим Фадеев в Instagram вступился за участницу шоу «Голос» Александру Будникову.

Ранее жюри обвинили в предвзятости по отношению к Будниковой, которая является дочерью ведущего Первого канала. По словам Фадеева, он в восторге от выступления. «Она блестяще владеет голосом, филигранно пела, с великолепным музыкальным вкусом», — сказал он.

Фадеев уверен, что тоже бы повернулся на месте судей.

Александра Будникова спела песню «Пьяное солнце» во время слепых прослушивания «Голоса». К ней повернулись трое наставников — Баста, Полина Гагарина и Сергей Шнуров.

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