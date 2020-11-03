Находящаяся в Вене Анна Нетребко рассказала о стрельбе

Находящаяся в Вене оперная певица Анна Нетребко сообщила, что стрельба была слышна в квартале, где она живет. Об этом сообщает издание «Подъем».

«У нас тут произошла стрельба, прямо рядом с нами... Наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики. Мы ждем новостей. Сейчас здесь уже очень-очень тихо», — сообщила артистка.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой. На данный момент известно о семи погибших. Погиб полицейский. В полиции подтвердили, что в центре города произошло несколько перестрелок. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. По словам министра, в стрельбе принимали участие несколько нападавших, много человек пострадали.

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