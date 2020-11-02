Следствие начало проверку после обнаружения тела писательницы Измайловой
Александра Лисица
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Следствие начало проверку после обнаружения тела писательницы Киры Измайловой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник подтвердил, что сестра 37-летней писательницы обратилась в полицию и сообщила, что та не выходит на связь.
Прибыв в квартиру Измайловой, правоохранители обнаружили, что дверь была не заперта. Следов насилия на теле не обнаружили, причина смерти пока неизвестна.
Кира Измайлова писала в основном в жанре фэнтези, она создала около 80 произведений.
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