Следствие начало проверку после обнаружения тела писательницы Измайловой

Следствие начало проверку после обнаружения тела писательницы Киры Измайловой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник подтвердил, что сестра 37-летней писательницы обратилась в полицию и сообщила, что та не выходит на связь.

Прибыв в квартиру Измайловой, правоохранители обнаружили, что дверь была не заперта. Следов насилия на теле не обнаружили, причина смерти пока неизвестна.

Кира Измайлова писала в основном в жанре фэнтези, она создала около 80 произведений.

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