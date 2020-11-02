Писательница Кира Измайлова найдена мертвой в Москве, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

37-летняя создательница фантастических романов «Странники» и «С феями шутки плохи» не выходила на связь с близкими около недели. В полицию обратилась ее сестра, с которой Измайлова в последний раз разговаривала по телефону 26 октября.

Дверь в квартиру женщины не была заперта, полицейские обнаружили ее тело на кухне. Предположительно, она была мертва в течение трех дней.

Причина смерти писательницы не сообщается.