Умер итальянский актер Джиджи Пройетти

В возрасте 80 лет скончался известный итальянский актер Джиджи Пройетти. Об этом сообщает издание Messaggero.

Отмечается, что он умер в день своего рождения, в клинике в Риме. Пройетти госпитализировали несколько дней назад из-за жалоб на сердце, в воскресенье, 1 ноября, его состояние ухудшилось.

Пройетти известен благодаря ролям в комедийных фильмах, а также как ведущий телепрограмм. Он участвовал в проектах Марио Моничелли, Тинто Брасса, Пупи Авати, Карло Вердоне.

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