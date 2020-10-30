Хозотряд СИЗО выступил против работы с Ефремовым

Арестанты хозяйственного отряда СИЗО №5 «Водник» выступили против перевода к ним актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, осужденные считают, что артист не приспособлен к тяжелой физической работе, которая его ожидает в хозотряде.

Арестанты переживают, что им придется выполнять работу не только за себя, но и за Ефремова.

Кроме того, некоторые их них отмечают, что им не хотелось бы видеть любимого актера «моющего «продол», вкручивающего лампу в их камере или разносящего баланду».

Собеседник издания из ФСИН отметил, что Ефремову лучше было бы отправиться в колонию.

Там у него будет больше возможностей, чтобы заниматься своим делом: работать библиотекарем или заведующим в клубе, создать театральную студию или школу, реализовать его проект русского тюремного театра.

Ранее Ефремов заявил о желании отбывать наказание в «Воднике».

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ОНК опровергли слухи о содержании Ефремова в VIP-камере

— «Лучше, чем в колонии»: Ефремов хочет отбывать наказание в хозотряде СИЗО

— Стало известно, кем Ефремов может работать в СИЗО