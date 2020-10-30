Хозотряд СИЗО выступил против работы с Ефремовым
Арестанты хозяйственного отряда СИЗО №5 «Водник» выступили против перевода к ним актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, осужденные считают, что артист не приспособлен к тяжелой физической работе, которая его ожидает в хозотряде.
Арестанты переживают, что им придется выполнять работу не только за себя, но и за Ефремова.
Кроме того, некоторые их них отмечают, что им не хотелось бы видеть любимого актера «моющего «продол», вкручивающего лампу в их камере или разносящего баланду».
Собеседник издания из ФСИН отметил, что Ефремову лучше было бы отправиться в колонию.
Там у него будет больше возможностей, чтобы заниматься своим делом: работать библиотекарем или заведующим в клубе, создать театральную студию или школу, реализовать его проект русского тюремного театра.
Ранее Ефремов заявил о желании отбывать наказание в «Воднике».
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.
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