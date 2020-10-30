«Лучше, чем в колонии»: Ефремов хочет отбывать наказание в хозотряде СИЗО

Актер Михаил Ефремов хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, где содержится в настоящее время, передает ТАСС со ссылкой на слена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

По мнению Литвинович, это лучший для него выбор. «Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными», — рассказала она, добавив, что почти 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно, это может произойти и с Ефремовым.

Также, уточнила она, в СИЗО-5 есть зал, где проходят культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда. Ефремов сможет там выступать и, если получится, создать тюремный театр.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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