Избита подозреваемая в мошенничестве с имуществом Баталова актриса Дрожжина

Актрису Наталью Дрожжину, которую подозревают в мошенничестве с имуществом скончавшегося актера Алексея Баталова и его семьи, избили в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказала в эфире шоу »Андрей Малахов. Прямой эфир» представительница Дрожжиной Наталья Румянцева, это произошло перед судом, избравший для Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина меру пресечения в виде домашнего ареста. Представляющий интересы пары адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что после нападения тело Дрожжиной было покрыто синяками.

В свою очередь, Павел Астахов, представляющий интересы вдовы и дочери Баталова, обратил внимание на то, что заявлений об избиении со стороны Дрожжиной не было.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

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