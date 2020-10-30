Познер после теракта в Ницце предложил Франции высылать мигрантов

Журналист Владимир Познер, являющийся гражданином Франции, после теракта в Ницце призвал принять жесткие меры против мигрантов в стране. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Как французский гражданин, что я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом: собрать пять тысяч эмигрантов, которые уже являются, кстати говоря, французскими гражданами, тех, на кого есть досье в полиции, а такие досье, конечно, имеются в большом количестве, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир», — сказал Познер.

Он добавил, что власти должен подготовить и опубликовать принцип, в соответствии с которым будут высылать мигрантов за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом француза.

«Если они не пойдут на эти меры, то в конце концов на эти меры пойдут рядовые граждане, ведь терпению придет конец, и я думаю, что он уже пришел», — заявил он.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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