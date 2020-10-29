Mash: суд расторг брак Асмус и Харламова

Мировой суд официально расторг брак актеров Кристины Асмус и Гарика Харламова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Процесс длился почти четыре месяца. Дочь Настя останется с матерью, о том, как будет поделено имущество, не сообщается.

О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в июне 2020 года. Харламов утверждал, что супруги поняли: они «разные люди», — также он говорил, что со временем их с Кристиной чувства ослабли.

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