Mash: суд расторг брак Асмус и Харламова
Александра Лисица
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Мировой суд официально расторг брак актеров Кристины Асмус и Гарика Харламова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Процесс длился почти четыре месяца. Дочь Настя останется с матерью, о том, как будет поделено имущество, не сообщается.
О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в июне 2020 года. Харламов утверждал, что супруги поняли: они «разные люди», — также он говорил, что со временем их с Кристиной чувства ослабли.
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