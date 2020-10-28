Директор театра «На Басманной» умер после заражения коронавирусом

Директор музыкального театра «На Басманной» Юрий Архипов умер после заражения коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец».

Известно, что Архипов заболел после отдыха в Крыму, откуда вместе с женой, худруком театра «На Басманной» Жанной Тертерян, вернулся за две недели до смерти.

Вскоре после возвращения Юрий Архипов был госпитализирован. У его супруги также было диагностировано заражение коронавирусом, однако оно протекало менее агрессивно.

Две недели Архипов провел в реанимации.