Директор театра «На Басманной» умер после заражения коронавирусом
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Директор музыкального театра «На Басманной» Юрий Архипов умер после заражения коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец».
Известно, что Архипов заболел после отдыха в Крыму, откуда вместе с женой, худруком театра «На Басманной» Жанной Тертерян, вернулся за две недели до смерти.
Вскоре после возвращения Юрий Архипов был госпитализирован. У его супруги также было диагностировано заражение коронавирусом, однако оно протекало менее агрессивно.
Две недели Архипов провел в реанимации.